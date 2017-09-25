هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

أحال رجال دوريات سرية المهام 5 مواطنين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 أكياس تحمل مادة الكيميكال المخدر، وتم رفع تقرير بالواقعة.

كما ضبط رجال سرية المهام مواطنا تمت مشاهدته داخل سيارته وهو يدخن سيجارة تحتوي على مادة الحشيش، وعليه احيل الشخص الى جهة الاختصاص.

على صعيد متصل، فقد أسفر الانتشار الأمني لسرية المهام في عدد من المناطق عن ضبط وافد هندي مدين لإحدى شركات الاتصالات بمبلغ 140 دينارا، كما تم ضبط وافد مصري مطلوب إحضاره مدين بمبلغ 1700 دينار، ووافد نيبالي مطلوب أيضا لشركة بمبلغ 600 دينار، وأحيلوا جميعا الى التنفيذ.