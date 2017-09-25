أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا يقضي بتعديل أحكام القرار 113/1981 بأحكام وفئات بدل السفر والانتقال لتأدية المهام المختلفة لرجال الشرطة.
ويقضي القرار بتعديل المادة 8 ليكون انتقال الموفدين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي:
٭ الدرجة الأولى: من رتبة لواء فما فوق.
٭ درجة رجال الأعمال: من رتبة عميد إلى رتبة رائد.
٭ الدرجة السياحية: لشاغلي باقي الرتب.
ونص التعديل على أن يكون انتقال أعضاء الوفود بالدرجة المقررة لرئيس الوفد.