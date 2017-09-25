«أظهر شخصيتين مختلفتين بشكل واضح»

خبراء لغة الجسد بعد تحليلهم لقاء الأمير البريطاني هاري مع سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، حيث بدا مترددا وحذرا، بينما كان مرتاحا وطبيعيا جدا عند التقائه قبل ذلك مع ميشيل أوباما، نظيرة ميلانيا سابقا.