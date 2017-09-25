حنان عبد المعبود

أكـدت مصــادر طـبية بمسـتشــفى البـابطـين أن الشخص غير المحدد الجنسية «البدون» الذي اندلعت فيه النيران بالجهراء قد بدأ وضعه الصحي في التحسن، حيث تم إيقاف الأدوية المنشطة للدورة الدموية والتي تستخدم للحالات المتقدمة جدا، نظرا لأن حالته أصبحت قابلة للتعافي.

وأن الحروق التي أصيب بها، هي من الدرجة الثالثة وبنسبة 70% وتسببت في حروق عميقة.

ولفتت المصادر الى أن المصاب سيبدأ من اليوم الاثنين في اجراء العمليات الجراحية التجميلية والتي تتمثل في عمليات ترقيع للمناطق المحترقة من البشرة ومنها ما سيكون جلدا صناعيا بالإضافة الى زراعة جلد.

وقالت المصادر إنه خرج من العناية الفائقة إلى المركزة، حيث بدأ يستيقظ من غيبوبة الحريق ويحظى برعاية كاملة من قبل الفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى حتى تتحسن حالته الصحية.