عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الاستئناف حكما بتأييد حكم أول درجة القاضي أواخر مارس الماضي، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن "هاكر" عن تهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعدما ضبط بوقت سابق واعترف بالعمل لصالح التنظيم من خلال قرصنة العديد من المواقع الإلكترونية.

وأحيل المتهم البالغ 27 عاما للمحاكمة بعدما ضبطته الأجهزة الأمنية المختصة وهو يستغل جهاز حاسوب جهة عمله بمؤسسة حكومية باختراق المواقع الرسمية لبعض الدول الشقيقة والصديقة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، حيث اعترف أنه عضو رئيسي بما يسمى بجيش الخلافة الإلكتروني الذي يتبع التنظيم المذكور وينشر الفكر المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلك الجهات بالتعاون مع شركاء له خارج البلاد، ويقوم بنشر المعلومات الأمنية والحساسة منها باستخدام كنية ولقب خاص به ليتم استخدامها واستغلالها من قبل عناصر إرهابية.