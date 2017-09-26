أحمد خميس

ألقى رجال أمن مخفر جليب الشيوخ القبض على عصابة يتزعمها وافد باكستاني مهمتها افتعال حوادث الدهس.

تفاصيل القضية كما قال مصدر أمني ان ضابط المخفر شك في وافد باكستاني تردد على المخفر أكثر من مرة يشكو بأنه تعرض لحادث دهس، وفي هذه المرة أيضا جاء ليشتكي وافدا آخر بأن الأخير دهسه بالسيارة.

وبعد التحريات اكتشف رجال المباحث ان المدهوس الباكستاني يتزعم عصابة تفتعل الحوادث لابتزاز الضحايا لدفع تعويض مادي عن طريق رفع القضايا، وفي بعض الأحيان يدفع المتهم الضحية للمدهوس المدعي دون رفع قضية.

وقال مصدر ان المباحث حصلت من خلال التحريات على تصوير فيديو يؤكد افتعال العصابة للحوادث، ما جعل الباكستاني يعترف بكل شيء، وجار ضبط أفراد العصابة.