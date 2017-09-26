مشاري المطيري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في دخول الأشخاص الممنوعين إلى البلاد عبر المنافذ البرية مقابل مبلغ مالي.

وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد قيام تشكيل عصابي بتهريب الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد عبر المنافذ البرية عن طريق سائق شاحنة لقاء مبلغ مالي، فتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحتها تم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم وضبط المتهمين وهم ثلاثة من جنسية عربية وبالتحقق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأرشدوا عن السائق الذي ساعدهم على الدخول للبلاد. وأحيلوا جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.