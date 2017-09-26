سعود الدعيج

أحيل مواطن إلى التنفيذ المدني بعد ضبطه بالفروانية. وقال مصدر امني ان احدى دوريات امن الفروانية اشتبهت في شخص في مركبة بالقرب من فندق شهير في نفس المنطقة، وطلبوا منه إثباته وبعد الاستعلام عنه تبين أنه مطلوب لقضية مالية قيمتها 11 ألف دينار وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار وأحيل الى الجهات المختصة.

من جهة اخرى، ألقى رجال مباحث الجليب القبض على ثلاثة آسيويين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويج الخمور المحلية في الجليب بواسطة دراجات نارية وبعد القبض عليهم عثر بحوزتهم على 20 كيسا يحتوي على مواد مسكرة «خمور محلية» وأحيلوا إلى مكافحة المخدرات.