نقل تحيات الجراح إلى أصحاب الحسينيات وبيوت العزاء

محمد الدشيش

اكد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف أن أمن المساجد والحسينيات وروادهما من مسؤوليتنا، وأن أجهزة الوزارة لن تسمح مطلقا لأي شخص أن يمس أمن الوطن والمواطنين.

وأعرب الفريق اليوسف عن تقديره لجهود جميع القادة الميدانيين والضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف قطاعات الشرطة إلى جانب العاملين في أجهزة الخدمات وفرق المتطوعين والمتطوعات، مؤكدا أن عملهم يحظى بتقدير وثناء إخوانهم المواطنين والمقيمين، وأن أهل الكويت يقدرون عطاءهم وتفانيهم بأداء الواجب ومتفهمين لطبيعة الإجراءات الأمنية والمرورية المتبعة، وأن سلامة المواطنين والمقيمين أمانة لدى رجال الأمن.

جاء ذلك خلال زيارة لبعض الحسينيات وبيوت العزاء.

وفي بداية الجولة نقل اليوسف تحيات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لأصحاب الحسينيات وبيوت العزاء وعموم الأجهزة الأمنية الميدانية. والتقى وعموم أجهزة الأمن الميدانية المنتشرة واطلع على جاهزية القوة وتنفيذ محاور الخطة الموضوعة. وحرص الفريق محمد اليوسف على تبادل الحوار والاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين من رواد الحسينيات وتوجيه تعليماته مباشرة إلى القيادات الأمنية المتواجدة ميدانيا نحو تطوير الأداء دون أي أخطاء أو تجاوزات.