انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الملازم أول أحمد محمود الدوسري نجل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ( 25 عاما) إثر حادث مروري مروع على طريق الملك فيصل مقابل الخالدية نحو الساعة الرابعة من فجر امس.

وتوفي في الحادث ذاته وافدان مصريان كما اصيب عدد من عمال الصيانة الذين كانوا متواجدين في الطريق وجرى اسعافهم.



هذا، وفتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث الأليم.



جدير بالذكر ان وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري كان في زيارة رسمية الى الصين وقد عاد الى البلاد مساء امس لتشييع جثمان ابنه.



ومن المقرر ان يشيع المغفور له من مقبرة الصليبخات بعد صلاة عصر اليوم.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى وزارة الداخلية والوكيل الدوسري واسرته الكريمة بأحر التعازي، داعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.