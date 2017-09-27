عبدالكريم أحمد

أخلت محكمة الجنايات سبيل مواطن بكفالة 1000 دينار مع منعه من السفر بقضية يتهم بها بحيازة سلاح ناري والشروع بقتل أربعة من أقربائه داخل ديوانية اقاربه في ام الهيمان.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي حينما اقتحم الجاني الديوانية وقام بإطلاق النار عشوائيا على الموجودين بسبب خلافات سابقة ما تسبب بإحداث إصابات متفرقة بأربعة منهم إحداها خطيرة، وكان من بين المجني عليهم ابن شقيقه وابن شقيقته.

وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا، لهيئة تجديد الحبس انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكله، مشيرا إلى أن ملف القضية يتضمن تقريرا طبيا يكشف تناقض أقوال المجني عليه.