محمد الجلاهمة

انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى منطقة نفطية في محافظة الأحمدي وذلك لرفع الآثار من 3 دوريات تابعة لأمن المنشآت تعرضت للسرقة والتي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم.

وجاء انتقال رجال الأدلة بناء على أمر وكيل نيابة الأحمدي بعد إبلاغه بتفاصيل تعرض 3 دوريات للسرقة، وكان أحد رجال أمن المنشآت تقدم الى المخفر مبلغا عن تعرض 3 دوريات من أمن المنشآت رباعية الدفع لسرقة بعض ديكورات المركبات الداخلية وأزرار التحكم وغطاء القير.

ومن المقرر أن يتم الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة في محيط موقع السرقة لمعرفة الجاني.