محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية سرقة كجناية في مخفر شرطة الظهر، وجاءت أوامر وكيل النيابة بعد أن أخطر بتفاصيل القضية، وكانت مواطنة تبلغ من العمر 20 عاما متزوجة حديثا تقدمت إلى المخفر واتهمت زوجها الذي يقاربها في العمر بانه تسور منزلها وسرق من داخل الشقة جميع إثباتاتها الشخصية، وحددت المسروقات في جواز سفرها وجنسيتها وبطاقتها المدنية، مشيرة إلى انها على خلاف مع زوجها وانه الوحيد الذي لديه مصلحة في تجريدها من جميع الاثباتات الشخصية، كما ان هناك شهودا على مشاهدة الزوج وهو يتسور المنزل ويخرج بعد دقائق وذلك خلال وجودها في مقر عملها.

من جهة اخرى، للمرة الثالثة خلال ايام محدودة تعرض حقل برقان للسرقة من قبل مجهولين وسجلت قضية بهذا الخصوص، وانتقل رجال الأدلة الجنائية الى موقع السرقة لرفع الآثار.

وكان احد موظفي شركة النفط- لديه كتاب تفويض عنها- تقدم الى مخفر الاحمدي وأبلغ عن تعرض موقع برقان الكائن في عين رقم 861 للسرقة عن طريق كسر قفل الباب المخصص لآليات الحفر، وكذلك قطع الشبك المحاط داخل العين، وهي عبارة عن 12 كيبلا كهربائيا تقدر بثمن 1000 دينار تقريبا تابعة لشركة نفط الكويت، هذا وتم الاتصال على وكيل النيابة الذي أمر بتسجيلها وعرضها على النيابة.