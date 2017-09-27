مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط مواطن يدير مكتبا وهميا لاستقدام العمالة المنزلية من خلال شركة مختصة بتوريد أسلاك كهربائية.

وأوضحت الإدارة أن معلومات وردت إلى إدارة البحث والتحري التابع إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بوجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية يديره مواطن.

وتم اجراء التحريات التي اكدت صحة المعلومات، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وضبط صاحب المكتب الوهمي للعمالة المنزلية وبحوزته كميات كبيرة من الإيصالات الوهمية وعدد 16 هاتفا محمولا.

وفي سياق آخر أحالت إدارة العمالة المنزلية مدير مكتب استقدام عمالة وهمية إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، حيث تبين أن المتهم يحمل إقامة أهلية بكفالة مكتب مرخص يعود لمواطنة.

وأكدت التحريات التي اشرف عليها مدير عام شؤون الإقامة اللواء عبدالله الهاجري أن المتهم يقوم بتحريض العمالة الجديدة على الهروب بعد انتهاء الستة أشهر فترة الكفالة ثم يقوم بإعادة تشغيلهم في المكتب الوهمي الذي يديره، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطه وتحويله الى جهات الاختصاص.

ومن جهة أخرى أحالت إدارة العمالة المنزلية أحد الكفلاء الأجانب الذي لم يقم بتسليم العمالة المنزلية رواتبهم منذ 13 سنة إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.