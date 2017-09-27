هاني الظفيري

اقتيد مواطن في العقد الثاني من عمره إلى نظارة المرور بعد ان تم تحرير 5 مخالفات جسيمة له فيما احيلت المركبة الى كراج الحجز، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد إلى مدير عام مديرية أمن الأحمدي بشأن مركبة يقوم قائدها بالاستهتار والرعونة معرضا حياة الآخرين للخطر، وعلى الفور تم الإيعاز إلى دوريتين لضبط المستهتر ليتم التسكير على سيارته ومن ثم ضبطه، ولدى سؤاله عن رخصة السوق تبين عدم حيازته لها، وتم تحرير 5 مخالفات جسيمة له وهي قيادة مركبة بدون رخصة سوق وتظليل المركبة خلافا للقانون وعدم وضع لوحة امامية وإصدار اصوات مزعجة في الشارع العام والاستهتــــار والرعونــــة ووضـــع ملصقــات.