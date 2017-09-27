حبوب لاريكا تحيل مواطناً وعراقياً إلى «المكافحة»

هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن الأحمدي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شابا خليجيا ( 27 عاما) وذلك للعثور على مواد مخدرة معه وتم تحرير مخالفة له قبل الإحالة الا وهي عدم حمل رخصة سوق، وكان رجال نقطة تفتيش في منطقة سعد العبدالله اوقفوا مواطنا في حملة اقيمت في ق9 وعند طلب رخصة القيادة افاد سائق السيارة بأنها ليست بحوزته ليتم الطلب منه التوقف على جانب الطريق ورصد رجال الحملة قيام المخالف بإلقاء كيس حيث سارعوا لالتقاط الكيس ليتبين ان بداخله حبوبا يرجح انها مخدرة.

وعلى صعيد آخر، ألقى رجال امن العاصمة القبض على مصري عثر بحوزته كيس شبو، كما ألقى رجال امن العاصمة القبض على مواطنين لحيازة 4 حبات لاريكا، كما ضبط امن العاصمة عراقيا عثر معه على 28 حبة لاريكا.

من جهة اخرى، اغلق رجال امن محافظة الاحمدي مصنعا للخمر المحلي يديره وافدان وتم نقل الكمية الى الجهات المعنية حيث تم تسجيل قضية

وكانت قد وردت معلومات الى مدير امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح حيث بادر الى ابلاغ وكيل قطاع الامن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح الذي طلب التدقيق من المعلومات، فتبين صحتها ليتم اخذ اذن نيابي ومداهمة المصنع في منطقة المنقف وتم ضبط ٥٦ برميلا و٥٥ بطل خمر محلي بالاضافة الى جهاز تقطير فتم التحفظ على الكمية ورفع تقرير بالواقعة.

على صعيد آخر، أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة مواطن وباكستاني الى إدارة التنفيذ المدني لكونهما مطلوبين بقضايا مالية، وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات امن الاحمدي قامت بجولة في منطقة المنقف حيث رصدت مركبة يقودها مواطن وعند ايقافه للتأكد منه، ومن خلال الاستعلام الامني اتضح أنه مطلوب على ذمة قضيتين ماليتين بقيمة 5 آلاف و470 دينارا حيث تمت احالته إلى جهة الاختصاص.