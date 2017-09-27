مشاري المطيري

امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قطاع المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع بإحالة مواطن إلى جهة الاختصاص بتهم متعلقة بالهرب من رجال الامن واتلاف مركبة، الى جانب مخالفة قانون المرور بقيادة مركبة بلا لوحات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو بقيام قائد مركبة مخالفة بمحاولة الهروب واصطدامه بمركبة متوقفة، انه اثناء قيام احدى الدوريات التابعة لقطاع المرور بجولتها المعتادة لضبط الحالة المرورية تمكنت من رصد إحدى المركبات لا تحمل لوحة معدنية خلفية وعند طلب رجال المرور من قائدها المخالف الاستيقاف حاول الهروب واصطدم بإحدى المركبات وأثناء توقف دورية المرور للتعامل مع الحادث والشخص المخالف حاول الهروب مرة اخرى ما نتج عنه اضرار بالمركبتين وتمت السيطرة عليه وإحالته إلى المخفر.