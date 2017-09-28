أحمد خميس

هبطت طائرة تابعة لأحد خطوط الطيران الخليجي اضطراريا امس في مطار الكويت بسبب وفاة قائد الطائرة وقيام مساعد الكابتن بالهبوط بالطائرة، وتم طلب الإسعاف، وكان هناك اعتقاد بأن الطيار مغمى عليه، وعند وصول رجال الإسعاف تبين أن الطيار فارق الحياة، وتم نقل الجثة من الطيارة وتحريك الطيارة لإعادة عمل المدرج، إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، هبوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريا، بعدما تلقت بلاغا يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ.

وقالت الإدارة في بيان صحافي، صدر عنها امس، إن برج المراقبة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة صباحا، من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام.