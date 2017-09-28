التشكيل العصابي يستغل خوف المجني عليهم من رجال الأمن عبدالله قنيص

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا مكتب بحث وتحري أبوحليفة نشاط عصابة ثلاثية تخصصت في سرقة الوافدين وبعض المحلات بصفة رجال مباحث، فيما تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل لدى إنهاء نشاط هذه العصابة، إذ تبين ان زعيم العصابة عسكري يعمل في قطاع البحث الجنائي - إدارة التزوير (هارب) وشريكه في الجرم هو شرطي آخر يعمل في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، أما المتهم الثالث فهو عاطل عن العمل.

هذا، وأمر وكيل قطاع البحث الجنائي اللواء خالد الديين بإحالة اثنين من اعضاء الشبكة الى النيابة العامة، كما أمر بإدراج اسم الشرطي في مباحث التزوير في قائمة المطلوبين ومنع سفره خارج البلاد، فيما كشفت التحريات أن زعيم العصابة سبق أن ارتكب حادث تصادم مع مركبة احد المجني عليهم وارتكب الحادث بدورية تتبع جهة عمله اي ادارة التزوير.

وحول تفاصيل ملابسات القضية وظروف ضبط العصابة، قال مصدر امني: ازاء تعدد قضايا سلب الوافدين وبعض المحلات جرى تشكيل فريق لإغلاق ملفات هذه القضايا، حيث جرى الاستماع الى إفادات بعض من المجني عليهم، حيث أفادوا بأن المتهمين يتحدثون بثقة بالغة وأنهم رجال امن حقيقيون، حيث اطلعوا على وثائق وإثباتات تؤكد انهم من قوة الشرطة.

ومضى المصدر بالقول: تم اجراء المزيد من التحريات والتي انتهت الى هوية اعضاء العصابة وهم شرطي في «الجنائية» وآخر في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية وثالث عاطل عن العمل، حيث جرى مداهمة منزلين في الرقة وأبوحليفة ليتم ضبط شرطي الأكاديمية والعاطل عن العمل.

وأردف المصدر بالقول: تم إخضاع المتهمين للتحقيقات، حيث اعترفا بأنهما والشرطي في إدارة التزوير شكلوا فيما بينهم عصابة للسلب والسرقة بانتحال صفة رجال مباحث، حيث كانوا يوقفون الوافدين وفي حال تأكدهم من مخالفتهم لقانون الإقامة يقومون بسلبهم والطلب منهم مراجعة المخفر وانتظارهم هناك.

أما بالنسبة للمحلات فكان الشرطي العامل في إدارة التزوير يدخل الى المحل وحينما يعرف ان البائع مخالف لقانون العمل يقوم بسلبه والطلب منه نفس الشيء مع إبلاغه بأنه سوف يتم إبعاده.

وقال المصدر: تم عرض المتهمين على عدد من المجني عليهم والذين تعرفوا عليهم، مشيرا الى ان بعضا من المسلوبين تقدموا الى رجال الامن وأبلغوا عن تعرضهم للسلب رغم تهديدات المتهمين.

وبشأن المتهم الثالث، قال المصدر: اكتشف من التحقيقات والتحريات انه ارتكب حادث تصادم بدورية تتبع جهة عمله مع احد المجني عليهم وهرب، لافتا الى انه تمت مداهمة منزله في الظهر ولكن لم يتم القبض عليه.