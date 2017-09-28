هاني الظفيري

نقلت طفلة لم تتجاوز الـ 5 سنوات إلى العناية المركزة جراء تعرضها للإصابة بطلق ناري في البطن من سلاح «ام صجمة» بالقرب من منزلها الكائن في منطقة الصليبية.

وقال مصدر امني: ان بلاغا ورد من محقق مستشفى الجهراء الى مديرية الأمن في الجهراء عن وصول طفلة برفقة ذويها وقد تعرضت للإصابة بطلق ناري بالبطن، وعند سؤال الأب أفاد بأن طفلته وهي خليجية الجنسية كانت تلهو امام منزلهم في الصليبة وأثناء مشاهدة شقيقتها وهي ساقطة على الأرض تبين ان شخصا مجهولا أطلق النار عليها. هذا، وشرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن الشخص الذي أصاب الطفلة.

وتأتي إصابة الطفلة بطلق ناري في إطار سلسلة من الحوادث المشابهة التي وقعت في عدة محافظات خاصة محافظة الأحمدي.