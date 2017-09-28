هاني الظفيري

اقتيد وافد يمني وآخر من غير محددي الجنسية (بدون) من قبل رجال الامن العام الى جهاز امن الدولة للتحقيق معهما ومعرفة الاسباب التي دعت الاول الى حيازة مواد مشتعلة واخرى قابلة للاشتعال. والثاني عثر بحوزته على مستندات وصور اشخاص مدرجين في قوائم الارهاب الدولي، ومن المقرر ان يخضع اليمني والبدون لتحقيقات اخرى عن اسباب تواجدهما في محيط حسينيتين.

وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن الجهراء وخلال جولة لها في محيط احدى الحسينيات اشتبهت في شخص يتجول على مقربة من الحسينية حيث تم توقيفه وبتفتيش سيارته عثر معه على جركن بنزين وولاعة وقطعة من القماش.

وبشأن البدون قال المصدر: ان دورية تتبع امن العاصمة اوقفت شخصا بدون للاشتباه وبتفتيش سيارته احترازيا والاطلاع على هاتفه تبين احتفاظه بصور لبعض الشخصيات المطلوبة دوليا من خليجيين وعرب.