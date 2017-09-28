هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أخمدت فرق الإطفاء مساء امس الأول حريقا اندلع في أفران تابعة لشركة أخشاب في منطقة صبحان واقتصرت الخسائر على المادية.

وكان بلاغ قد ورد بشأن اندلاع الحريق، حيث هرعت فرق من مراكز صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة بقيادة المقدم حسين الصفار والرائد احمد بوأكبر إلى موقع حريق نشب في أفران تستخدم لصبغ الأخشاب، حيث قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده وتأمين الموقع وإجراء التهوية اللازمة اثر الدخان الناتج من الحريق فيما لم يصب أي أحد من جراء الحادث وفتحت الإدارة العامة للإطفاء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وقد حضر إلى موقع الحادث مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير المقدم احمد ناصر ورئيس مركز إطفاء صبحان المقدم محمد العيدان ورئيس مركز مبارك الكبير المقدم علي المرزوقي.

من جهة اخرى، أخمد رجال إطفاء الجهراء النيران التي اندلعت في مركبة رباعية الدفع على طريق السالمي دون ان يصاب قائدها بأي اصابات وتم رفع تقرير بالواقعة إلى الجهات المعنية.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن طريق مركبة من المارة وعلى الفور انطلق رجال الإطفاء الى موقع الحريق على طريق السالمي وتحديدا عند الكيلو 2 وتمت السيطرة على الحريق الذي لم تعرف أسباب اشتعاله.