هاني الظفيري

تقدم الى مخفر الفروانية وافد من الجنسية الباكستانية وأحضر تقريرا طبيا يفيد بتعرض ابنه الذي لم يتجاوز الـ ٨ سنوات الى الضرب من قبل مجهول وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب برقم ٣٨٥ وإحالة ملف القضية الى المباحث.

وقال مصدر أمني ان والد الطفل أبلغ مخفر الفروانية عن تعرض ابنه الى الضرب أثناء لعبه الكرة أمام إحدى المدارس من قبل قائد مركبة، وأفاد بأن الشخص الجاني قال لابنه: «لا يكون تحاسب نفسك ميسي» تاركا الطفل ولاذ بالفرار، وتم تسجيل قضية وجار البحث عن المتهم في الاعتداء.

ورجح المصدر ان الطفل قد يكون لحق بالكرة أمام سيارة المتهم مما أثار غضبه ودفعه الى الاعتداء عليه.