عبدالله قنيص ـ مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط وافد آسيوي حاول رشوة أحد أفرادها.

وأوضحت الإدارة أن أحد رجال إدارة البحث والتحري أبلغ عن تلقيه عرضا من وافد هندي الجنسية يقضي بمنحه مبلغا ماليا مقابل إخراج مواطنه الذي قبض عليه وهو يدير وكرا للعب القمار، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تم ضبطه متلبسا عند تسليمه المبلغ المتفق عليه، وسجلت بحقه قضية رشوة موظف عام.

في السياق نفسه تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وهي إحدى الإدارت التابعة لشؤون الجنسية والجوازات التي يرأسها اللواء الشيخ مازن الجراح، من ضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة مطبعة تقوم بعمل الأختام ووصولات مكاتب عمالة وهمية، وذلك دون الحصول على موافقة الجهات الأمنية بمقابل مالي.

وقد وردت معلومات إلى إدارة البحث والتحري تفيد بوجود مطبعة في منطقة الري تقوم بعمل الأختام والوصولات لأي شخص يرغب في ذلك دون التحقق من هوية المنشأة (الطالبة) ما يسهل عملية النصب والاحتيال على الأشخاص بأنها مكاتب لجلب العمالة الوافدة وهي مكاتب وهمية.

وبعد التأكد من الصحة المعلومة تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم والقبض عليهم، وبالتحقيق معهم تبين أن بعضهم يحمل إقامة مادة 20 (خدم)، وجار عمل اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.