محمد الجلاهمة
أسفر الانتشار الأمني اللافت لقطاع الأمن العام بقيادة اللواء ابراهيم الطراح عن توقيف مواطن تبين انه مطلوب بـ 7 قضايا جنائية تنوعت بين خطف وسرقة بالإكراه وسلب وسرقة دون إكراه، وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن الفروانية اشتبهت في شخص تبين انه من غير المحددي الجنسية ويدعى (و.م.) من مواليد 1983 ولدى الاستعلام عنه تبين انه مدين بمبلغ 365 دينارا، و7 قضايا وهي: القضية رقم 592/2017 جنح الفروانية (سرقة مركبة)، والقضية رقم 149/2017 جنايات الفروانية (خطف وسلب بالقوة)، والقضية رقم 135/2017 جنايات الفروانية (خطف بقصد السرقة)، والقضية رقم 12/2017 جنايات الرابية (سرقة بالإكراه)، والقضية رقم 11/2017 جنايات الرحاب (سرقة بالإكراه)، والقضية رقم 15/2017 جنايات الرابية (سلب بالقوة وخطف بالحيلة)، وعليه تمت إحالته إلى جهة الاختصاص.