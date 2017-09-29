محمد الدشيش

أقدم بائع عربي على تسليم وافدة سورية الى رجال الأمن بعد إقدامها على سرقة سوارين من داخل محل مجوهرات يعمل به، واستعان البائع بأصحاب المحلات المجاورة حتى لا تتهمه السيدة بقضية أخلاقية.

وبحسب مصدر امني، فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية من احد باعة المجوهرات في منطقة الفروانية حيث طلب دورية الى محله لضبط سيدة حاولت السرقة.

وأضاف المصدر: تم إرسال دورية الى المحل المستهدف، حيث شوهدت سيدة منتقبة محاطة بعدد من العمال والباعة.

وبسؤال المبلّغ قال ان المدعى عليها دخلت الى المحل وأخذت تفحص مجموعة من المشغولات الذهبية باعتبارها انها ستشتري، ومضى البائع بالقول: فوجئت بإخفاء قطعتين وهما عبارة عن سوارين، فتوجه اليها وأبلغها بأنها لصة، فما كان منها إلا ان أخرجت السوارين طالبة السماح والصفح، الا انه رفض وأبلغ «الداخلية».

هذا، ومن المقرر ان يتم التحقيق مع الوافــدة للوقوف على ما اذا كانت تلك الواقعة هي الأولى التي ترتكبها ام لديها سوابق.