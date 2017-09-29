تعليمات بسحب المركبات من على الأرصفة إلى كراج الحجز

أحمد خميس

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أصدر تعليماته الى جميع إدارات المرور في محافظات الكويت الست تتضمن تفعيل القانون بشأن المركبات التي يتم سحب لوحاتها لمدة 15 يوما، خاصة تلك التي يتم تحرير مخالفات لها، وسحب لوحاتها جراء توقفها في الممنوع، والتي تتوقف في «صف ثان» وعدم جواز تسليم لوحة المخالف إلا بعد 15 يوما من تحرير المخالفة على ان تنفذ هذه التعليمات على المواطنين والوافدين على حد سواء.

وبحسب المصدر، فإن تعليمات وكيل المرور بالإنابة جاءت في أعقاب رصد عدم مبالاة المخالفين بالقانون وقيامهم بدفع قيمة المخالفة وإعادة اللوحات مرة اخرى في غضون أيام.

وأردف المصدر: الهدف من تطبيق القانون ليس تحصيل مبالغ مالية، وإنما الحد من الاختناقات التي تشهدها المناطق السكنية والتجارية جراء توقف المركبات بصورة مخالفة.

وكشف المصدر عن ان اللواء الشويع بصدد تفعيل إجراء سحب المركبات التي تتوقف على الأرصفة لتحال الى كراج الحجز.