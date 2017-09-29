هاني الظفيري

وضع مواطن من مواليد 1973 تحت الحراسة في مستشفى الفروانية تمهيدا للتحقيق معه في شروعه في تنفيذ جريمة سرقة في منطقة العارضية على ان تحرر له عدة مخالفات مرورية وهي السير عكس السير، وقيادة دراجة نارية دون لوحات، وبعد ذلك يحال إلى إدارة التنفيذ الجنائي لكونه مطلوبا لحكم نهائي بالحبس لمدة 4 سنوات.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال دورية خلال تواجدهما في منطقة العارضية شاهدوا شخصا كان يستقل دراجة وبمجرد رؤيته للدورية لاذ بالفرار بالاســتدارة والالتــفاف بسرعة عكس السير، وعليه تمت متابعته وبعد أقل من 500 متر عن الاستدارة شوهد الشخص ملقى على الأرض بعد ان اصطدمت دراجته بالرصيف ليتبين ان الدراجة دون لوحات وبه اصابات غير جسيمة، ولدى الاستعلام عن الشخص تبين انه مطلوب للسجن بحكم نهائي لمدة 4 سنوات، وعليه تم طلب سيارة اسعاف، وبسؤال عن سر تواجده في العارضية رغم انه من سكان محافظة الجهراء حاول الهروب من الاجابة لكن عاد واعترف بأنه كان بصدد استهداف أحد المنازل.