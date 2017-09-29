هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة مواطن في العقد الرابع الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازته كوكتيل من المواد المخدرة.

وبحسب مصدر امني، فإن احدى دوريات الأمن العام وخلال جولة لها في خيطان شاهدت شخصا يسير على الأقدام ويبدو بحالة غير طبيعية وتم توقيفه، فأفاد بأنه مواطن.

ولدى سؤاله عن هروبه قال إنه لا يحوز سوى صورة البطاقة المدنية، ولدى تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 3 أكياس شفافة اللون وبداخلها مادة بنية يشتبه بأنها مادة للتعاطي وعدد 1 كيس شفاف بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه بأنها مادة مخدرة و 3 اكياس شفافة اللون وبداخلها بقايا أداة يشتبه بأنها للتعاطي كما عثر معه على إبرتين يشتبه بأنهما تستخدمان لتعاطي، وعلى أداة يشتبه بأنها للتعاطي (قصدير) وورقة ملفوفة يشتبه بأنها تستخدم في التعاطي.