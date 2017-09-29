هاني الظفيري

تتجه وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع مكافحة المخدرات، الى إبعاد 3 وافدين مقامرين أحيلوا إليها لحيازة مواد مخدرة، ويأتي التوجه بعد أن أحيلوا الى القطاع من قبل أمن الجليب.

وبحسب مصدر أمني، فإن دورية رصدت أشخاصا جالسين في ساحة ترابية، وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار جريا على الأقدام، وتمت ملاحقتهم جريا وتم ضبطهم، وعند الاستعلام عنهم تبين أن الأول مطلوب إلقاء قبض الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وانتهاء إقامة، وعند التحفظ عليهم والرجوع الى المكان الذي لاذوا بالفرار منه، تمت مشاهدة كيس بلاستيك صغير أزرق اللون بداخله حبوب حمراء يشتبه بأنها مخدرة وبودرة بيضاء اللون داخل زجاجة مياه معدنية ويشتبه بأنها مخدرة ومبلغ مالي 152 دينارا كلها ملقاة على الأرض وأوراق مرقمة لألعاب الورق (الجنجفة).