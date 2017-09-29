هاني الظفيري

فتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقا للوصول إلى سبب اندلاع نيران تسببت في وفاة مواطن بأواخر العقد الثاني من عمره داخل منزله في منطقة الفردوس.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا عن اندلاع حريق داخل منزل في المنطقة، فتم توجيه رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية، وعند الوصول تبين أن ذوي المتوفى قاموا بنقله إلى المستشفى وقد لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأوضح المصدر أن التحقيق الأولي كشف أن ذوي المتوفى شعروا بدخان حريق ينبعث من باب غرفته وقاموا بكسره فوجدوه ممددا على «كنبة» اندلعت فيها النيران، وعلى الفور نقلوه إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة اختناقه بدخان الحريق.