إعداد: عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية حكما بإلزام متهم أدين بقتل شاب داخل مجمع بالدية الشرعية وقدرها 10 آلاف دينار بالإضافة إلى أداء مبلغ 56 ألف دينار تعويضا لذوي المجني عليه عن الأضرار التي أصابتهم جراء فقدان ابنهم الذي قضى نتيجة تعرضه للطعن خلال مشاجرة.

وتضمن حكم المحكمة رفض إلزام المتهم الثاني بتعويض ذوي المجني عليه على اعتبار أن الحكم الجزائي برأه من الجريمة، حيث ان حكمها المشار إليه جاء نتيجة إدانة المتهم الأول من قبل المحكمة الجزائية بحبسه لمدة 10 سنوات عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت.

وذكر وكيل المتهم الثاني المحامي جاسر الجدعي ان الحكم رفض الدعوى المقامة ضد موكله بسبب براءته نهائيا لعدم علاقته بالجريمة، مشيرا إلى أنه كاد أن يروح ضحية المشاجرة التي استخدمت فيها السكاكين.