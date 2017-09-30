إعداد: عبدالكريم أحمد

غرمت المحكمة الكلية ثلاثة مغردين في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» بمبلغ 3000 دينار لكل منهم، لإساءتهم إلى طليقة أحدى الشخصيات العامة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأحيل المتهمون وهم مواطنون إلى المحاكمة بعدما قام الأول بتدوين عبارات مسيئة للشاكية، بينما قام الآخران بإعادة التغريدات المسيئة، وهو أمر يجرمه القانون على اعتبار أن إعادة التغريدة تعني تأييد مضمونها وفقا لما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز.

وأفاد وكيل الشاكية المحامي محمد العتيبي بأن المحكمة أدانت المتهمين بعدما ثبت تورطهم بالإساءة إلى موكلته، لافتا إلى أنه يعتزم المطالبة بإلزامهم بأكبر تعويض جابر لضرر موكلته جراء الإساءة التي تعرضت لها.