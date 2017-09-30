محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

بعد سلسلة من السرقات التي استهدفت حقل برقان وهو ما أشارت إليه «الأنباء» وفي عدة قضايا تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لقطاع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على مواطن وعربي الجنسية قاما بسرقة سناتر إنتاج النفط لما تحتوي من كيبلات نحاسية غالية الثمن من عدة مراكز متفرقة وهو ما اثر سلبا على استمرارية الإنتاج في السناتر التي تم استهدفها وقد تسبب ذلك في خسائر مادية كبيرة ويقومان ببيعها على وافدين من الجنسية الآسيوية لإعادة تصديرها وبيعها في الخارج.

وبعد وصول عدة بلاغات من بعض المراكز النفطية عن سرقة السناتر من قبل مجهولين، تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات.

وأكدت التحريات ضلوع مواطن ووافد عربي بهذه السرقات، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبطهما وبحوزتهما بعض المسروقات وأدليا باعترافات تفصيلية، حيث يقومان بعمليات السرقة وبيع المسروقات على وافدين من الجنسية الآسيوية، واللذين بدورهما يقومان بإعادة تصديرها وبيعها في الخارج نظرا لارتفاع سعرها، وتم القبض على الوافدين، وأحيل الجميع والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.