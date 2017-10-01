عبدالله قنيص

شن رجال الادارة العامة لمباحث السلاح بقيادة العقيد وليد شهاب خلال اليومين الماضيين حملة كبيرة استهدفت منطقتي السالمي والعبدلي وذلك بالتزامن مع وصول الطيور المهاجرة الى ارض الكويت.

واسفرت الحملة التي جاءت بناء على تعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين عن ضبط 9 مواطنين والعثور بحوزتهم على 9 اسلحة شوزن، ومن المقرر احالة 3 من الموقوفين التسعة الى شرطة البيئة لاحالتهم الى النيابة بتهم متعلقة بمخالفة قانون البيئة، وذلك بعد توجيه اتهامات جنائية متعلقة بحيازة اسلحة وذخيرة من دون ترخيص.

واستنادا لمصدر أمني، فإن اللواء الديين اعطى اوامره بشن حملات مكثفة تزامنا مع موسم الصيد، حيث تم توزيع فرقتين احداهما في منطقة السالمي والاخرى في منطقة العبدلي.

واشار المصدر الى ان 6 مواطنين من الموقوفين في الحملة عثر معهم على اسلحة فقط حيث كانوا في طريقهم الى الصيد لتحرر لهم قضايا حيازة اسلحة فقط، اما بالنسبة للـ 3 الآخرين فقد عثر في مركباتهم على دليل ادانتهم وهي طيور.

من جهة اخرى، نفذت الإدارة العامة لمباحث السلاح أمس الأول حملة مفاجئة على شارع الغوص أسفرت عن ضبط مدين بـ 58 ألف دينار. وقال مصدر امني ان الحملة أقيمت بشكل مفاجئ فجرا، حيث تم توقيف مواطن تظاهر بأنه لا يحمل إثباتا، ولدى الاستعلام عنه بواسطة البصمة تبين انه مدين، لتتم إحالته الى التنفيذ المدني.