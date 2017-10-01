مخالفة عكس سير تقود لضبط 130 قنينة «محلي» محمد الجلاهمة

شن رجال الأمن العام حملة على عدد من مناطق محافظات العاصمة وحولي والأحمدي أسفرت عن ضبط 6 مواطنين بينهم امرأتان وبحوزتهم مخدرات متنوعة وخمور، ففي أثناء التجوال المعتاد في منطقة الدسمة اشتبهت احدى الدوريات في مواطنين وبحوزتهم 4 سجائر مستخدمة وحبتا لاريكا وورق لف.

وخلال جولة لإحدى دوريات أمن حولي في منطقة السالمية تم ضبط مواطنتين عثر بحوزتهما على مواد مخدرة، بالاضافة الى سيجارة مستعملة يشتبه بها حشيش.

من جهة اخرى، قادت مخالفة عكس السير رجال أمن الأحمدي إلى ضبط هندي عثر بحوزته على 130 زجاجة خمر محلي، وبحسب مصدر أمني فإن دورية رصدت مركبة يابانية تسير عكس الاتجاه فتم توقيف قائدها وبتفتيشها عثر على 130 زجاجة خمر أيضا.

وفي الأحمدي وتحت إشراف مدير الامن العميد عبدالله سفاح استطاعت الدوريات التابعة لادارة العمليات والدوريات ضبط شخص بقناني خمر، وذلك خلال جولة اعتيادية لدورية أمنية في منطقة المهبولة شاهدت شخصا بساحة ترابية بجواره عدة اكياس وبمجرد مشاهدته الدورية لاذ بالفرار جريا على القدمين وتوارى عن الأنظار فتمت مطاردته والقي القبض عليه وتم العثور على عدة اكياس في داخلها 79 زجاجة يشتبه في أنها مسكرة، وأحيل الى جهة الاختصاص.