هاني الظفيري

«حبة حمراء اللون يعتقد أنها ترامادول المخدرة»، هذا ما اشتبه به رجال أمن الفروانية أثناء تجوالهم في المنطقة، حيث تم الاشتباه بوافد كان يقود سيارته وعند إيقافه للتأكد من إثباتاته اتضح أن الشخص بحالة غير طبيعية وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 21 حبة من اللون الأحمر، وعليه تمت إحالته مع المضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للتأكد من هذه الحبوب والتحقيق معه في الموضوع.

من جهة أخرى، ألقي القبض على شخص غير كويتي من قبل إحدى دوريات أمن الفروانية، حيث تم الاشتباه به، وعند تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به مادة يشتبه بأنها ماريغوانا مخدرة، وأحيل إلى الجهات المختصة.