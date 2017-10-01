محمد الدشيش

تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في كراجات لتصليح السيارات بمنطقة الشويخ الصناعية أمس الأول، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بهذا الشأن، وعلى أثره هرعت إلى الموقع 5 فرق إطفاء من مراكز الشويخ الصناعي والشهداء والمدينة والاسناد والعارضية وبمجرد وصولهم شرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق الذي التهم 5 كراجات بمساحة قدرت بـ400 متر مربع وامتدت لسطح الكراجات في سندرتين وتمت مكافحة الحريق والحد من انتشاره وإخماده في وقت قياسي، واقتصرت الخسائر على الماديات فقط دون وقوع إصابات تذكر، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.