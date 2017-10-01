هاني الظفيري

نفذ مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح حملة موسعة في منطقة الوفرة على المركبات المستهترة استمرت 3 ساعات ابتداء من الحادية عشرة وانتهت في الواحدة بعد منتصف الليل وأسفرت عن ضبط 10 مركبات قام قائدوها بأعمال استهتار ورعونة.

وتمت إحالة المركبات إلى كراج الحجز، وجرى تحرير عدة مخالفات لمركبات كان أصحابها يتابعون وصلات الاستهتار.

من جهة اخرى، شنت مديرية أمن الفروانية عدة حملات امنية على الحديقة العامة ومنطقة الأسواق التجارية في خيطان بتوجيهات اللواء ركن صالح مطر مدير عام امن الفروانية اسفرت عن ضبط اربعة اشخاص من الوافدين تبين ان إقاماتهم منتهية كما ضبط شخصان كانا في حالة سكر.