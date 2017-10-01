محمد الدشيش

أصيب وافد سوري بكدمة بالغة في عينه بعد مشاجرة عنيفة وقعت بينه وبين ابن عمه في احدى شقق منطقة حولي مساء أمس، وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا عن خلاف تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة وتبادل بالضرب وانتهت بإصابة سوري بكدمة بالعين في شقة بعمارة سكنية في منطقة حولي وعلى الفور هرع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية وتم تقديم الاسعافات الأولية للمصاب بالموقع وادخاله مستشفى مبارك للعلاج.

وكشفت التحقيقات ـ بعد أخذ اقوال المتخاصمين ـ أن سبب المشاجرة خلاف مالي بين ابني العم، حيث اخذ المصاب مالا من ثلاثة اشخاص على علاقة بابن عمه مقابل تخليص معاملات غير قانونية لكنه لم يفعل شيئا ورفض اعادة المال.