عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 20 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا لمقيم مصري جراء حبسه بالخطأ وحجز حريته لأكثر من شهرين بسبب تشابه اسمه الرباعي مع اسم آخر من نفس جنسيته ونفس مواليده.



وكان المدعي قد تقدم بدعواه مبينا أنه وخلال وجوده في مسكنه في تاريخ 17 مايو 2016 فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه لصدور حكم بحبسه أربع سنوات بجناية مخدرات، وحاول جاهدا إفهامهم أنه ليس المتهم المقصود بهذا الحكم إلا أنهم ورغم ذلك اقتادوه وأودعوه السجن المركزي في 18 مايو 2016 وظل مقيد الحرية به حتى تمكن محاميه من إقناع النيابة العامة أنه ليس المتهم الحقيقي المقصود بهذه الجناية فتم الإفراج عنه في 20 يوليو 2016.