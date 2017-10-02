واصــل وكيـــل وزارة الداخلية بالانابة الفريق محمد اليوسف جولاته في ذكرى يوم عاشوراء حيث زار عددا من الحسينيات يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العقيد عبدالله العتيقي، وعدد من القيادات الامنية.

والتقى اليوسف خلال الجولة مع القيادات الأمنية الميدانية المعنية، والقائمين على الخدمات المعاونة والمتطوعين، حيث اكد لهم أن الأجهزة الأمنية الميدانية تواصل عملها، واشاد بتعاون الجميع والتنسيق التام فيما بينهم.

وتفقد اليوسف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية للحسينيات وبيوت العزاء كذلك اطلع على الجاهزية والتواجد في حالات الثبوت في محيطها، كما ناقش القيادات الأمنية في العديد من الأمور التي تسهم في عمليات التأمين وتقديم جميع الخدمات في سهولة ويسر مع عدم الإخلال بالواجبات الأمنية وآلية تنفيذ الخطط وتفعيلها على ارض الواقع. واعرب الفريق اليوسف عن شكره وتقديره لأصحاب الحسينيات على تعاونهم ومساندتهم للجهود الأمنية.

وخلال هذه الزيارة استمع الفريق اليوسف من القيادات الميدانية الى تقارير تفصيلية عن الإجراءات الوقائية وجهود أجهزة البحث والتحري فيها، مع الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الخطة كل على حدة بشأن خطة التوزيع والانتشار وأبرز الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ على مستوى كل مديرية أمن مكلفين بها.

وأعرب الفريق اليوسف عن شكر وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للجهود الأمنية والتي لمسها من مستوى الخطة الأمنية والإعداد والجاهزية، موجها حديثه للقيادات الأمنية، وموصيا إياهم بضرورة استشعار الحس الأمني ومستوى التواجد اليقظ والعمل المتقن والدائم لكل ملامح هذه الخطة وتفصيلاتها المختلفة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

واختتم جولته بإبداء عدد من الملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطة الأمنية على الوجه الأكمل.