محمد الجلاهمة

أمر مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة 4 وافدات من جنسيات آسيوية وأفريقية الى إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لاتخاذ إجراءات ترحيلهن عن البلاد وعدم السماح لهن بالدخول مجددا.

وجاء القبض على الوافدات الأربع بعد بلاغ من عائلة تفيد بأن الشقة التي تجاورهم في السكن تستغل في الأعمال المشبوهة ويتردد على الشقة يوميا اكثر من 30 شخصا لا يقضون داخلها سوى دقائق معدودة.

وقال مصدر امني انه فور تلقي عمليات الداخلية بلاغا بالواقعة تم نقله الى مديرية امن الاحمدي بحكم الاختصاص المكاني، وعلى الفور وجه مدير الأمن قوة من مديرية امن الاحمدي بالتوجه الى موقع البلاغ وتمت مداهمة الشقة وضبط بداخلها الوافدات الأربع وضبطت ايضا مخلفات تؤكد ان الشقة تستغل في الأعمال المنافية للآداب.