هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

قادت الصدفة رجال امن الفروانية الى ضبط شبكة ثنائية مكونة من خليجي وبدون، فيما تم التحفظ على 20 هاتفا نقالا وادوات تستخدم في السرقة بالاكراه الى جانب اثباتات لوافدين.

والطريف في القضية التي احيلت من امن الفروانية الى قطاع المباحث الجنائية ان احد طرفيها كان متشبها بالجنس الآخر.

وبحسب مصدر أمني فإن دورية تتبع امن الفروانية وخلال جولة لها مقابل المحافظة اشتبهت بشخص كان متبرجا بصورة لافتة، حيث بدا كأنثى وبرفقته شخص آخر، وعليه تم توقيف الشابين، وتبين ان المتشبه خليجي من مواليد 1991 ومرافقه من غير محددي الجنسية من مواليد 1989، كما تبين ان الاول لا يحمل اي اثبات للشخصية، وبتفتيش الشابين والمركبة احترازيا عثر بحوزتهما على «زقارة» حشيش وكيسي شبو وأدوات تعاط بالاضافة الى 20 هاتفا محمولا وجهازي لاب توب وادوات تستخدم في السلب.

كذلك ضبط بحوزتهما مبلغ 53 دينارا و3 بطاقات مدنية لأشخاص مجهولين، وبالاستعلام عن المركبة التي كانا يستقلانها تبين انها مسجلة في قضيتي سرقة بالاكراه وسلب بالقوة.