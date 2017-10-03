هاني الظفيري

انتقل فريق من الادلة الجنائية إلى منطقة بيان لرفع الآثار التي يمكن للص مجهول أن يكون قد خلفها وراءه، وجاءت هذه الخطوة بعد بلاغ ضابط سرق سلاحه الشخصي من داخل سيارته، وبحسب مصدر أمني فإن ضابطا يعمل في أمن المطار قال انه ترك سلاح «الداخلية» نوع كولت 9 ملم داخل سيارته والتي تركها مفتوحة وحينما عاد لم يجد السلاح وسجل قضية، ورجح مصدر امني ان توجه إلى الضابط تهمة إهمال حيازة سلاح ناري.

من جهة أخرى، انتقل فريق من ادارة مباحث السلاح وآخر من الادلة الجنائية لرفع اسلحة وذخيرة في منطقة ام الهيمان، وجرى حصر الاسلحة والذخيرة التي كانت عبارة عن 6 أسلحة كلاشينكوف ومسدس وقنبلة دخانية وصندوق طلقات رشاش و1000 طلقة مسدس.

وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية بوجود اسلحة في منطقة بر أم الهيمان، وعلى الفور توجه رجال الأمن الى موقع البلاغ ووضع سياج حولها لحين رفعها من قبل مباحث السلاح.

وتبين من المعاينة ان المضبوطات حديثةما يعني ان شخصا ما تخلص منها قبل فترة وجيزة.