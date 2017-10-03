أحمد خميس

انتهى بلاغ زوجة كويتية ضد زوجها السوري بعد اعتدائه عليها بالضرب بأن قام الزوج بإلقاء يمين الطلاق على زوجته امام رجال امن الفروانية رغم توسلات زوجته بأنها لم تكن تقصد إلحاق الاذى به وانها نادمة على ما حدث.

تفاصيل إلقاء يمين الطلاق وبحسب مصدر امني جاءت في اعقاب تقدم مواطنة ببلاغ افادت خلاله بأن زوجها السوري اعتدى عليها بالضرب، وقال المصدر: تم الاتصال على الزوج وابلاغه بالحضور، وبعد وصول الزوج الى المخفر وامام محقق المخفر تنازلت الزوجة عن بلاغها ليأمر المحقق بإخلاء سبيل الزوج ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى.

وتابع المصدر بالقول: لدى الاستعلام عن الزوج تبين انه مطلوب لادارة التنفيذ المدني ليأمر المحقق بحجز الزوج واحالته الى الجهة التي تطلبه، وحينما سمع الزوج بأن زوجته هي السبب في احالته الى «التنفيذ» حتى ثار وألقى يمين الطلاق على زوجته ما دفع الزوجة الى البكاء.