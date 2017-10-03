مشاري المطيري

تمكن قطاع البحث الجنائي والذي يرأسه مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وتحديدا إدارة المباحث الإلكترونية من إغلاق حسابين وهميين في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» يحملان اسما مستعارا اطلق عليه «الصندوق الاسود» بعدما اعتاد بث تغريدات تثير البلبلة، مشيرا الى ان هناك حسابين آخرين لنفس «الصندوق» جار العمل على إغلاقهما نهائيا في غضون الأيام المقبلة.

وقال المصدر إن إدارة الجــرائم الإلكتـرونـية رصدت تجاوزا كبيرا من قبل القائمين على حساب الصندوق الاسود، حيث قامت بجهود كبيرة للوقوف على مكان البث الذي تبين انه يتم من خارج الكويت، وصدرت التعليمات بالعمل على اغلاق الحساب بتقنيات فنية تمتلكها إدارة المباحث الجنائية.

وأكد المصدر ان هناك رصدا للعديد من الحسابات التي يعتاد من وراءها بث سمومها وأن هناك تنسيقا مع بعض البلدان لضبط من يقوم عليها، فيما هناك حسابات أخرى من الصعوبة تحديد مكان بثها.