أحمد خميس

لعدم وجود دليل قاطع اضطر رجال أمن أحد مخافر الفروانية إلى إطلاق سراح زوجة «بدون» اتهمها زوجها الخليجي بالتزوير في محررات رسمية، مؤكدا أن لديها جواز سفر عراقيا وانه شاهد هذا الجواز، وان زوجته تزعم أنها من غير محددي الجنسية.

وبحسب مصدر أمني، فإن زوجا خليجي الجنسية تقدم إلى أحد مخافر محافظة الفروانية وطلب توجيه تهمة التزوير لزوجته، ولدى سؤاله عن تفاصيل التهمة، قال إنها عراقية وانه لم يكن يعلم بذلك، حيث أبلغته أنها من جنسية خليجية، مشيرا إلى أنه علم أنها من أصول عراقية وحينما واجهها اعترفت له بذلك وأطلعته على جوازها.

وتم استدعاء الزوجة ولدى مواجهتها بإفادات زوجها، قالت إنه اتهام كيدي وإنها من شريحة غير محددي الجنسية وليس لديها أصول عراقية، وعليه تم إطلاق سراحها، فيما خرج الزوج من المخفر، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم بشكوى بهذا الخصوص إلى النيابة، مادامت الداخلية لم تسجل له دعوى.