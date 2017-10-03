أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير عن تنظيم دورة مجانية بعنوان «اطفائي في كل بيت» للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تستهدف التعرف على مبادئ الإطفاء والسلامة وطرق مكافحة الحريق.

وقال العقيد الأمير ان هذه الدورة ستقام للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ويأتي ذلك انطلاقا من هدف إدارة الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات، وإيمانا بأهمية الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من الحرائق والحوادث المختلفة، حيث يحصل المتدرب على شهادة إتمام دورة في مبادئ الإطفاء والسلامة.

وتتضمن الدورة علوم ونظريات الإطفاء ومعدات الحريق وأنظمة الوقاية والإنذار والمواد الخطرة وأنواعها، والسلامة في البحر، ومخاطر وأسباب استخدام معدات الحريق، كما تتضمن هذه الدورة نبذة عن مبادئ الإسعافات الأولية وذلك بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبيةـ وزارة الصحة.