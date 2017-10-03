محمد الدشيش

أنقذت العناية الإلهية ثم التدخل السريع لرجال الإطــفاء عشـــرات الأشخاص من حريق اندلع بشقة في عمارة بمنطقة السالمية أمس الأول.

وكان بلاغ بالحريق قد ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء، وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مراكز السالمية والسالمية الجنوبي والإنقاذ الفني بقيادة المقدم خلــيفة السويدي والرائدين بدر الكندري ومروان الكندري إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين أن العمارة مساحتها 1500م٢ تتكـــون من ســــرداب و7 أدوار، وقام رجال الإطفاء بإخلائها من السكان ومكافحة الحريق دون وقوع أي إصابات تذكر.