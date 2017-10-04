استحداث أنظمة جديدة للترقية بالاختيار من رتبة مقدم حتى عميد

جاسم التنيب ـ أمير زكي

أعلن نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء خالد التركيت عن صدور قرار وزاري ينظم إقامة دورات التعيين على كادر الإطفاء ومنها دورات حملة الشهادات الجامعية بهدف تخريج ضباط إطفاء متخصصين، مشيرا الى ان هذا القرار يتشابه مع الدورات التي تقيمها وزارة الداخلية والحرس الوطني لضباط الاختصاص، لافتا الى ان الوضع السابق كان يتمثل في التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم كانت الإدارة العامة للإطفاء تخضعهم لدورات يصبحون بعدها ضباط اختصاص، أما بموجب هذا القرار فإنه سيكون لزاما على الإدارة العامة للإطفاء الاعلان عن هذه الدورة كلما استدعت الحاجة في احدى الصحف او موقع الإدارة وتجري مقابلات لمن تنطبق عليهم الاشتراطات، وفي حال تقدم اعداد تزيد على العدد المطلوب تكون القرعة هي الفيصل لمن تنطبق عليهم الشروط وتجرى القرعة بشأنهم.

وبشأن الجامعيين المعينين حاليا كمدنيين في الإدارة العامة للإطفاء وحول اذ ما كان لهم استثناء قال التركيت: لا استثناء بالنسبة لهؤلاء، لكن يحق لأي جامعي يكون اختصاصه ضمن المطلوب ان يتقدم للالتحاق للمقابلات، واذا ما حظي بالموافقة فإنه سيلزم بتقديم استقالته بحيث يعاد الى العمل مرة اخرى بعد الدورة والتي تصل الى 6 اشهر ويتقاضى خلال فترة الدورة 200 دينار شهريا طيلة فترة دراسته.

ورجح اللواء التركيت ان تبدأ اولى الدورات في العام الدراسي المقبل 2018/2019.

وأعلن اللواء التركيت عن أن الإدارة العامة للإطفاء تدرس حاليا إصدار قرار ينظم شروط واجراءات ترقية الاطفائيين الذين حصلوا على إجازات جامعية عن طريق البعثات الدراسية الى رتب الضباط، مشيرا إلى أن الإطفاء قطعت شوطا كبيرا في هذا الخصوص.

وتناول اللواء التركيت القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، حيث نصت المادة الاولى من القرار على إقامة الدورات التدريبية المقررة كلما دعت الحاجة لذلك، على أن يتم الاعلان عنها وتحديد الشروط التفصيلية المتعلقة بها في إحدى الصحف اليومية أو الموقع الرسمي للإدارة وفق خطة الإدارة.

وذكرت المادة الاولى أن نوعية الشهادات الدراسية المقررة للالتحاق بالدورات التدريبية تتحدد وفق خطة الإدارة في ضوء الأعداد المطلوبة لكل تخصص بأنواعها المتعددة.

كذلك تحدد الدراسات التخصصية الجامعية التي تحتاجها الوحدات التنظيمية المختلفة والعدد المطلوب لكل تخصص بناء على توجيهات الإدارة وفق خطتها المعتمدة.

وصنفت المادة الثانية الدورات التدريبية في الإدارة العامة للإطفاء إلى دورة ملازم أول إطفاء للحاصلين على الشهادة الجامعية ومدتها «فصلان دراسيان» بما لا يقل عن ستة اشهر، دورة ملازم إطفاء للحاصلين على شهادة الثانوية او ما يعادلها ومدتها «ستة فصول دراسية» بما لا يقل عن سنتين ميلاديتين، دورة رقيب إطفاء للحاصلين على شهادة الثانوية او ما يعادلها ومدتها «اربعة فصول دراسية» بما لا يقل عن سنة ميلادية، دورة وكيل عريف إطفاء للحاصلين على شهادة النجاح في الصف التاسع ومدتها «ثلاثة فصول دراسية» بما لا يقل عن تسعة اشهر، واشترطت المادة الثالثة فيمن يلتحق بالدورات التدريبية المقررة للتعيين على كادر رجال الإطفاء ألا يكون من العاملين في الجهات الحكومية او بالقطاع الاهلي عند التحاقه بالدورة التدريبية، واجتياز اختبار القبول للياقة البدنية والمهنية والصحية المطلوبة للعمل كرجل إطفاء وفق ما تقرره لجنة المقابلات الشخصية، أما الشروط الخاصة فقد حددتها المادة الثالثة في دورة ملازم اول إطفاء: الا يزيد العمر على 30 سنة عند بداية التحاقه بالدورة، ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد ومعترف به او ما يعادله، ولا يقل تقديره عن التقدير المحدد لكل تخصص وفق حاجة الإدارة في ضوء خطة العمالة المعتمدة والذي يتم الاعلان عنه في حينه.

في دورة ملازم إطفاء: الا يزيد العمر على 21 سنة عند بداية التحاقه بالدورة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وحاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتكون معتمدة من جهة الاختصاص بالدولة.

وفي دورة رقيب إطفاء: ألا يزيد العمر على 21 سنة عند بداية التحاقه بالدورة لكل الدورات التدريبية التخصصية عدا دورة رقيب مشغل آلية ويشترط فيه الا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد على 25 سنة ودورة رقيب مفتش إناث بألا يزيد العمر على 25 سنة، ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتكون معتمدة من جهة الاختصاص بالدولة.

أما في دورة وكيل عريف إطفاء، فقد حددت المادة عدة شروط هي: ألا يزيد العمر على 21 سنة عند بداية التحاقه لكل الدورات التدريبية التخصصية عدا دورة رقيب مشغل آلية ويشترط الا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد على 25 سنة، ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، اجتياز الصف التاسع بنجاح.

وبموجب المادة الرابعة: يتلقى المتدرب اثناء الدورة التدريبية المواد العلمية الاساسية وعلوم الإطفاء.

وأكد اللواء التركيت أنه لا استثناءات في موضوع البصمة، لافتا الى ان نظام البصمة يحقق العدالة.

وكشف التركيت عن توجه لتنظيم دورة للاطفائيين الحاصلين على اجازة جامعية بمنح دراسية لترقيهم الى رتبة ملازم الشهر الجاري.

وردا على سؤال حول الترقيات، كشف التركيت أن الإدارة العامة للإطفاء ستدشن دورات لترقية ملازمين الى رتبة نقيب ونقباء الى رتبة رواد خلال الشهر الجاري وأن من يدخل هذه الدورات تنطبق عليهم اشتراطات مضي 3 سنوات في الخدمة.

وبشأن الرتب من مقدم الى عميد قال اللواء التركيت: يتم الآن الاعداد لاستحداث انظمة جديدة بحيث تكون ثابتة للترقية بالاختيار اي من الضباط من رتبة مقدم حتى عميد.